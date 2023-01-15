Ayşe Özek Karasu: Afrika henüz rahatlayamadı

Ukrayna işgaliyle dünya gıda krizini tetikleyen Putin, aslında Afrika’daki açları düşünmüyor değilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya’daki G20 zirvesinde açıklamıştı Putin’le varılan mutabakatı; Karadeniz tahıl koridoru üzerinden Afrika’ya ücretsiz sevkiyat yapılacaktı. Teklifi getiren Putin’di. Rusya’nın tahılı Türkiye’de una çevrilip gönderilecek, Afrika ciddi anlamda rahatlayacaktı.

Çünkü Afrika henüz rahatlayamadı. Dünyanın en derin yoksullarının Ukrayna’dan tahıl alımındaki payı sadece yüzde 1!

Türkiye’nin arabuluculuğunda tahıl koridoru açılalı 150 gün geçti, Ukrayna’dan yaklaşık 600 gemi yola çıktı, Ocak 2023 itibariyle ihraç edilen tarım ürünleri 16.9 milyon tonu buldu ama ne Sahra Altı Afrika’nın yoksulları ne de Asya’nın en muhtaçları karın doyuracak miktarda gıda bulabildi.

G20 zirvesinin üzerinden de iki ay geçti, bu arada Erdoğan aynı mutabakatı birkaç kez daha açıkladı. En son geçen hafta tekrarladı; “Putin, bilabedel tahılı gönderelim ama bunu durumu iyi olan Avrupa ülkelerine değil fakir, az gelişmiş Afrika ülkelerine ulaştırın teklifinde bulundu” dedi. Rusya’dan gelen tahılı Türkiye’de una çevirip ücretsiz ulaştırma fikri de halen geçerli. Ancak operasyon ne zaman başlar, belirsiz.

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı