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Yaramazlara biraz batar!

Aynı bölgede bir ay içinde 10 kez yangın çıktı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Bu aynı bölgede son bir ay içerisinde çıkan 10’uncu orman yangını!

Fotoğraf: DHA

İlçenin Tavaklı köyü yakınlarında son bir ayda 10’uncu kez alevler yükseldi. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi.


Havadan beş yangın söndürme helikopteri, karadan da 10 arazöz ve çok sayıda işçiyle müdahale edilen yangın, büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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