AYM’den Yüksekdağ’ın başvurusunda ‘gösteri yürüyüşü’nden ihlal kararı

Netflix’in belgesel dizisi Harry ve Meghan’ın son üç bölümü bugün yayımlandı. İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılarak kendilerine ABD’de yeni bir hayat kuran Sussex Dükü ve Düşesi, hikayelerini ‘kendi açılarından’ anlatmaya devam etti.