AYM’den Yüksekdağ’ın başvurusunda ‘gösteri yürüyüşü’nden ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın dövüldüğü mitinge ilişkin başvuruda ihlal kararı verildi.
HDP’nin İstanbul Kadıköy’de 8 Mart 2016’da düzenlemek istediği mitingin yasaklanmış ve Yüksekdağ dövülmüştü. Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) avukatları, buna ilişkin AYM’ye başvurmuştu.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre başvuruya toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı bakımından ihlal kararı verildi. İhlal kararı, AYM üyelerinden İrfan Fidan’ın karşı oyuyla verildi.
Karşı oy gerekçesinde Yüksekdağ’ın seçme ve seçilme hakkıyla ifade özgürlüğü hakkının ihlal edilmediği savunuldu.