AYM, kocalarının borcu nedeniyle evi haczedilen kadınları haklı buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), kocalarının borcu nedeniyle evi haczedilen kadınlar için hak ihlali kararı verdi.

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Borçları nedeniyle takibe alınan kocalarının üzerine kayıtlı aile konutları haczedilen yedi kadın ‘meskeniyet’ (haczedilemezlik şikayeti) iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

Mahkeme başvuruyu “Davaların tarafı değiller ve herhangi bir sıfatları yok” diyerek reddetti. İstinafa giden kadınlar yine sonuç alamadı. Yargıtay da kararı onadı.

Kadınlar bu kez ‘eşlerden birinin borcundan dolayı aile konutunun haczedilemeyeceğine ilişkin yapılan itirazın aktif dava ehliyeti olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlali‘ gerekçesiyle AYM’ye başvurdu.

Yüksek mahkeme, kadınların ‘aile hayatına saygı hakkı’nın ihlal edildiğine hükmetti ve yeniden yargılama kararı verdi.

ANKA‘nın haberine göre benzer kararlarına dikkat çeken mahkeme, özetle şöyle dedi:

“Sadece eşlerden birinin mülkiyetinde olsa bile aile konutu tüm aile bireylerince kullanılıyor. Yani tüm aile bireylerinin aile konutu üzerinde birlikte zilyetlikleri (mülkiyet mal üzerindeki hak) söz konusu.

Aile konutunun maliki olmayan eşin koruyucu yetkileri kullanmasının engellenmesinin devletin pozitif yükümlülüklerinin ihlali sonucunu doğurabilir. Aile konutunun haczedilmesine karşı borçlunun eşinin de yargı yoluna gitmekte hukuki yarar var.

Yargılama bir bütün halinde değerlendirildiğinde borçlunun ve ailesinin haline münasip aile konutu vasfında olmadığına ilişkin bir itirazın bulunmadığı, taşınmazın üzerine konulan hacizden doğrudan etkilenecek başvurucuların aile konutuna ilişkin güvencelerden yararlanarak meskeniyet iddiasıyla dava açabileceği, dolayısıyla mahkemelerin dava ehliyetine ilişkin daraltıcı yorumunun Anayasa’nın 20’nci ve 41’inci maddelerindeki güvencelere uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan gerekçelerle aile hayatına saygı hakkının öngördüğü pozitif yükümlülükler yerine getirilmediği anlaşılmakla Anayasa’nın 20’nci maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”



