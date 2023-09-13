Aylardır ücretlerini alamayan işçiler vince çıktı

İstanbul Esenler’deki TOKİ inşaatında işçiler ücretlerinin ödenmemesine karşı kule vince çıkıp eylem düzenledi.

Görsel: DİSK

DİSK – Dev Yapı-İş, sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde Esenler’deki TOKİ inşaatında çalışan iki işçinin kule vince çıktığı görülüyor.

Sendika, işçilerin aylardır ücretlerinin ödenmediğini belirtti. Görüntülerde ambulans ve polisin de olay yerinde olduğu görülüyor.

Sendikanın söz konusu paylaşımı şöyle:

“TOKİ sadece işçilerin alacağından değil, can güvenliğinden de sorumludur! Esenler TOKİ inşaatında aylardır ücreti ödenmeyen üyelerimizden ikisi şantiyedeki kule vinçe çıkarak ücretlerin ödenmesini istedi. Metrelerce yukarıda yaşamsal risk taşıyan bu eylem hala devam ediyor.”