Aydınlık Yayın Yönetmeni Yücel ve Cumhuriyet yazarı Pehlivan arasında ‘Soylu’ polemiği

Vatan Partisi’nin yayın organı Aydınlık gazetesinin genel yayın yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik eleştiriler üzerinden hedef alınca gazeteciler arasında polemik çıktı.

Pehlivan ve Yücel arasında ‘Süleyman Soylu’ polemiği (Twitter-YouTube)

Pehlivan, bugün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi’nin eski başkan yardımcısı Hanefi Avcı’nın ‘rütbesini, silah ruhsatını ve pasaportunu alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya karşı bir hukuk savaşının içine girdiğini’ yazmıştı.

Yücel, Twitter’dan paylaştığı mesajda Soylu’ya sahip çıktı: “FETÖ’nün en azgın elemanları, PKK’nın teröristleri, Adnan Oktarcılar, Furkancılar vb., mafyanın öncüleri, ABD ve AB’nin siyasi denetimindeki tüm liberaller ve bir de Cumhuriyet gazetesi yazarları (Bugün nöbet Barış Pehlivan’da) koro halinde: Süleyman Soylu yargılanmalı!”

Pehlivan, kendisini hedef alan Yücel’i yanıtsız bırakmadı. Yücel’e “Silivri kaçağı” diyen Pehlivan, şöyle yanıt verdi: “Fethullah’a ‘Hocaefendi’ deyip minnettarlığını açıklayan, Zekeriya Öz’e ‘Geleceğim adına müteşekkirim’ diyen, Adnancıların ‘Birlikte aylarca faaliyet yaptık’ dediği, baronlarla albümü olan Süleyman Soylu’ya sahip çıkanlarda bugün nöbet Silivri’den kaçanlardan İlker Yücel’de.”