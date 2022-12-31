Aydın’daki patlamanın görgü tanıkları: Ne pencere kırabildiler, ne oradan çıkabildiler

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yedi kişinin öldüğü, beş kişinin de yaralandığı restorandaki patlamaya tanık olanlar yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Alev topuna dönüştü. Üst kattakilerin hiçbiri çıkamadı. Ne pencere kırabildiler ne de oradan çıkabildiler.”

Aydın Nazilli’de bir restoranda meydana gelen patlamada yedi kişi hayatını kaybetti (AA)

Nazilli’de Ekrem Coşkun Döner zincirine ait bir restoranda dün 15.30 sıralarında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada yedi kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 10 kişinin ise ifadeleri sürüyor.

Biz hiçbir şey yapamadık

AA’nın aktardığına göre restoranın karşısındaki pastanede çalışan Betül Cengiz, bir anda alevlerin çıktığını ve her yerin alev topuna dönüştüğünü anlattı: “Alt kattakiler bir hamleyle çıkabildi. Ama üst kattakilerin hiçbiri çıkamadı. Ne pencere kırabildiler ne de oradan çıkabildiler. Ve biz hiçbir şey yapamadık…”

Aynı sokakta iş yeri bulunan kırtasiyeci Mustafa Gököz de tanık olduklarını şu sözlerle anlattı: “Müşterilerimle ilgilenirken patlama sesi duyduk. Baktık nereden geliyor diye. Ben motosiklet çarpıştı sandım. Baktım yangın yükselmiş, kaçışanlar var. Torunlarım vardı, bir patlama daha olur bize de zarar verir diye arkaya aldık. Ondan sonra alevler ve dumanlar yükseldi, başka da bir şey görülmedi.”

Öte yandan patlamanın yaşandığı restoranın dış yüzü beyaz branda ile örtüldü. Restoran ve çevredeki iş yerlerinde elektrik firması çalışma başlattı.