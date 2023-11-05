Aydın’da sel: Üç ölü, bir kayıp

Aydın’ın Söke ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan üç kişi öldü, bir kişi kayboldu.

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AA’nın haberine göre dün gece başlayan sağanak, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Tarım alanları, yollar sular altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bölgeye itfaiye, jandarma, polis, AFAD, DSİ ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi’nde gece düzenlenen nişan törenine katılan Hacer-Ali Alptekin çifti ile Erhan Kavaklıçay, aynı otomobille evlerine dönmeye çalışırken sel sularına kapıldı.

Otomobil, mahalle meydanından yaklaşık 1 kilometre ilerideki dere yatağında, park halindeyken sel sularına kapılarak sürüklenmiş dört araçla bulundu. Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay’ın cenazeleri çıkarıldı. Ali Alptekin için de arama çalışması başlatıldı.

Söke’ye bağlı Güneyyaka Mahallesi’nde sel sularına kapılan Nurten Sivritaş’ın cenazesine arama çalışmaları sonucu ulaşıldı.

AFAD başkanından iklim değişimi vurgusu

AFAD Başkanı Okay Memiş, Demirçay Mahallesi’ne gelerek incelemelerde bulundu. Bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Memiş, şöyle konuştu:

“Bütün dünyada bilim adamlarının ifade ettiği üzere 2023 yılından sonra dünyanın her yöresinde buna benzer daha önce karşılaşmadığımız orman yangınları, sel ve su baskınlarıyla ani iklim değişikliklerinden dolayı bu tür afetlerle karşı karşıya kalacağız.”