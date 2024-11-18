Aydın Ünal: Muhalifler, ‘Bahçeli Öcalan’ı özgür bırakacak’ gibi temelsiz bir iddiayla MHP’ye yükleniyorlar

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Şimdilerde muhalifler, “Bahçeli Öcalan’ı özgür bırakacak” gibi temelsiz bir iddiayla MHP’ye yükleniyor, Cumhur İttifakı’nın dağılması için ellerinden geleni yapıyorlar.

İşin kötüsü, AK Parti’ye ve Külliye’ye yakın, meseleyi anlamamış bir takım isimler de üzerlerine vazife olmayan tarzda ortaya atılıp fırsattan istifade Öcalan’ın serbest bırakılması “hayallerini” temellendirmeye, gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Türkiye solunun gönlünde, az ya da çok, PKK’ya ve Öcalan’a bir hayranlık vardır; AK Parti ve Külliye’de ne aradıkları hâlâ meçhul bu sol zihinlerin, gönüllerindekini, hayallerini dile getirmesi de kafa karışıklığının artmasına, yanlış anlamanın yayılmasına, toplumda infialin yükselmesine hizmet ediyor.

Tekrar yazalım: Ne MHP’nin ne de AK Parti’nin, yani Cumhur İttifakı’nın gündeminde, “Öcalan’ı serbest bırakmak” gibi bir plan, proje, politika, hedef var.

Cumhur İttifakı’nın da, ne bu sebeple, ne de bir başka sebeple dağılması gibi bir durum söz konusu. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi de ittifakın ve uyumun devam ettiğini gösteriyor.

Aydın Ünal’ın yazısı