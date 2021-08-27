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Yaramazlara biraz batar!

‘Aydın kabak tatlısı’na coğrafi işaret

Aydın’a özgü kabak tatlısı coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın büyükşehir belediyesinin açıklamasından aktardığına göre geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapılan, ‘Aydın kabak tatlısı’nın tescil süreci tamamlandı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentte üretilen ürünlerin değerinin artırılması için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tüketicilerin doğru ürünlerle buluşmasını önemsediklerine dikkati çeken Çerçioğlu, şunları söyledi: “Üretime verdiğimiz desteğin yanı sıra ürünlerimizin korunmasına yönelik coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için Aydın ile ün bağı bulunan her ürünün tescili için çalışıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla ürünlerimizin değeri artıyor, kazanan yine üreticilerimiz ve doğru ürünle buluşan biz tüketiciler oluyor.”

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