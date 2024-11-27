Ayçiçek yağında gümrük vergisi düşürüldü

Ayçiçek yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için gümrük vergisi oranları düşürüldü.

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Ticaret Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

* Bakanlığımızca iç ve dış piyasa şartları itibarıyla gerekli görülen haller dışında 1 Temmuz-30 Kasım tarihlerinde yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara tahsis edilmek üzere 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 8 veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır.

* Yağlık ayçiçeği tohumunda İthalat Rejimi kapsamında yüzde 27 olarak uygulanan gümrük vergisi yüzde 12, ilgili kararla açılan tarife kontenjanı çerçevesinde yüzde 8 olarak uygulanacak gümrük vergisiyse yüzde 0 olarak revize edilmiştir.