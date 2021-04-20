Ayça Söylemez: Savcılar insan kaçakçılığının farkında mı?

Bakanlık dün de CHP’li Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı ve Burdur Yeşilova, İYİ Parti’li Yozgat Yerköy, 2019 yılında kayyım atanan HDP’li Urfa Suruç ve AKP’li Ordu Korgan belediyeleri hakkında soruşturma başlattı.

Gözden kaçan ise, bunların hepsinin – haliyle – idari soruşturmalar olması. Bakanlığın zaten ceza soruşturması yapma yetkisi yok.

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Peki, bu yetkiye sahip olanlar ne yapıyor? Yani, savcılar insan kaçakçılığının farkında mı?

İnsan kaçakçılığı şebekesi, yani suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, son baktığımda Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanıyordu. Savcılar da idari soruşturmanın sonucunu beklemeden resen soruşturma açabilir, sonucunda da ceza davası için iddianame hazırlayabilir.

Ayça Söylemez’in yazısı