Avustralya’nın en ünlü erkek striptizcisi kadınların en çok sorduğu soruyu yanıtladı

Avustralya’nın en ünlü erkek striptizcisi, kadınların kendisine en çok hangi soruyu yönelttiğini ve verdiği yanıtı açıkladı.

Fotoğraflar: Instagram

Melbourne’de yaşayan ve ‘Magic Mike’ filminde striptizciyi canlandıran oyuncu Channing Tatum’a benzerliği dikkatlerden kaçmayan Will Parfitt, TikTok’ta 6 milyona yakın takipçisi olan bir striptizci.

Britanya doğumlu Parfitt, 2015’te Avustralya’ya turist olarak gittiği sırada bir kulüp işletmecisi tarafından fark edildi. Kulübün striptizcisi olma teklifini, harçlığım çıkar düşüncesiyle kabul eden genç şimdi bu işten çok iyi paralar kazanıyor.

Performans başına seyircinin ne kadar uzun olmasını talep ettiğine bağlı olarak 700-1000 dolar arası bir kazançtan söz ediyor.

‘I’ve Got News For You’ isimli podcast’e katılan Parfitt ‘her kadının’ erkek striptizcilere sorduğu cinsellikle ilglii sorunun ne olduğunu yanıtladı: Performans sırasında ‘heyecanlanıyor musunuz?’

Striptizcinin yanıtı şöyle oldu: “Aslında durum çok farklı; o kadar adrenalin ve gerginlik olduğunda ve onca insanın, bazen iki bin kişi olabiliyor, önünde performans sunarken bu aklınıza gelen son şey oluyor. Seksi hareketler yapıyor ya da kızlarla temas ediyor olsanız da öyle bir düşüncede olmuyorsunuz. Cinsel bir şey gibi düşünmüyorsunuz. Çünkü bu aslında sahnede dans etmek gibi bir şey, koreografiyi düşünüyorsunuz.”

Parfitt bu sorunun her seferinde karşılarına çıktını anlattı: “Kızlar ‘Sahnede nasıl tahrik olmuyorsunuz’ diye ısrarla soruyor. Benim birlikte sahneye çıktığım her adam aynı şeyi söylüyor; aklımıza gelmiyor bile.”

Kadınların ellerini kontrol edemediği oluyor mu diye sorulan striptizci zaman zaman temaslar olduğunu, her zaman gösterinin en sonunda sahneye çıktığından izleyicinin en sarhoş haliyle karşılaştığını söyledi.