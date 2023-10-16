Avustralya’da çocuk istismarı içeriklerini engellemeyen X’e para cezası

Avustralya internet güvenliği gözlemcisi, Elon Musk’ın X şirketine çocuk istismarına karşı yürütülen bir soruşturmada işbirliği yapmadığı gerekçesiyle 610 bin 500 dolar (17 milyon 20 bin 740 lira) ceza kesti.

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BBC’nin haberine göre Avustralya’nın kararı Musk’ın geçtiğimiz kasımda yaptığı bir paylaşımda ‘çocuk istismarını ortadan kaldırmanın bir numaralı öncelik olduğunu’ söylemesinden sonra geldi.

Avustralya’da 2021’de yürürlüğe giren yasalara göre yetkili kurum internet şirketlerini çevrimiçi güvenlik uygulamaları hakkında bilgi vermeye zorlayabilir ya da para cezasına çarptırabilir. Para cezasının ödenmemesi halinde ilgili kurum şirketi mahkemeye verebilir.

Ülkedeki yetkili kurum, X’in çocuk istismarına karşı işbirliğindeki uyumsuzluğuna dikkat çekti ‘bazı sorulara herhangi bir yanıt vermediğini ve bazı bölümleri tamamen boş bıraktığını’ söyledi.

İnternet güvenliği yetkililerinin açıklaması şöyle: “Twitter/X platformunun çocuk cinsel istismarı raporlarına yanıt verme süresi, canlı yayınlarda çocuk cinsel istismarını tespit etmek için uyguladığı önlemler ve çocuk cinsel istismarı materyallerini tespit etmek için kullandığı araçlar, teknolojiler de dahil olmak üzere bir dizi kilit soruya yanıt vermedi.”

X, yetkililere Musk’ın şirketi devralmasından sonra iş gücünü yüzde 80 azalttığını ve Avustralya’da hiç kamu politikası personeli olmadığını doğruladı.