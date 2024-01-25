Avustralya Açık’ta ilk finalist Aryna Sabalenka

Birleşik Kamu İş’in Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin açlık sırını ocak ayında 17 bin 442 liraya kadar yükseldi.

Böylece açlık sınırı, 17 bin 2 lira olan yeni asgari ücreti daha yılın ilk ayında geçti. Yoksulluk sınırı da 48 bin 459 liraya çıktı.