Yaramazlara biraz batar!

Avustralya Açık’ta ilk finalist Aryna Sabalenka

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD’li Coco Gauff’u 2-0 yenerek finale çıktı.

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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12’nci günündeki tek kadınlar yarı final maçında son şampiyon Sabalenka ile geçen yılın ABD Açık şampiyonu Gauff karşılaştı.

Bir saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, Avustralya Açık’ta üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Finale kadar set kaybetmeyen Sabalenka’nın rakibi, Ukraynalı Dayana Yastremska ile Çinli Qinwen Zheng arasındaki maçın galibi olacak.

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Avustralya Açık’ta ilk finalist Aryna Sabalenka

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