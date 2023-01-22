Teniste kadınların bir numarası Iga Swiatek, Avustralya Açık’ta dördüncü turda elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınların dünya bir numarası Iga Swiatek, dördüncü turda elendi.

Iga Swiatek. (AA)

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci gününde dördüncü tur maçları başladı.

Tek kadınlarda üç grand slam zaferi bulunan Polonyalı Swiatek, geçen yılın Wimbledon şampiyonu Elena Rybakina (22 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Kazak tenisçi, dünya sıralamasında bir numara olan rakibini 6-4 biten setlerle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Fransa Açık’ın 2017 şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko (17) ise aynı turnuvada geçen sene final oynayan ABD’li Coco Gauff’u (7) 7-5 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 yenerek son 8 arasına kaldı.

Turnuvanın çeyrek finalinde Rybakina ile Ostapenko eşleşti.

Korda ve Khachanov çeyrek finalde

Tek erkeklerde Rus Karen Khachanov (18), Japon Yoshihito Nishioka’yı (31) 3-0’lık (6-0, 6-0 ve 7-6) skorla geçti.

ABD’li Sebastian Korda (29) ise Polonyalı Hubert Hurkacz’ı (10) 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 7-6 tamamlanan setlerle 3-2 yendi.

Korda, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi ve Khachanov’un rakibi oldu.