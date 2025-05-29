Avukat Fırat Epözdemir için tahliye kararı

Tutuklu İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir için yurtdışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: MLSA

Epözdemir, 25 Ocak’ta ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Hakkında nisanda bu iki suçlamayla sekiz yıl altı aydan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

İlk duruşma bugün yapıldı.

MLSA‘nın haberine göre Epözdemir duruşmada kendisini özetle şöyle savundu:

‘Gizli hedef İstanbul Barosu ve benim’

“İddianameyi birçok avukatla okuduk. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi bir avukatın bu kadar basit iddialarla tutuklanmasına bir anlam veremedik. Ancak tutuklanmamın hukuki değil siyasi olduğunu biliyoruz.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olmasaydım şu an huzurunuzda olmayacaktım. Bir HDK dosyası var. Her ne olduysa 16 Ocak’ta tefrik kararı verilip bu dosya oluşturuluyor. Ben ne savunma yaparsam yapayım zaten tutuklanacaktım

Benimle ilgili verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK) kaldırıldı. Bunlar yeni delil değil, bir işlemdir. Hadi benimle ilgili KYOK’u kaldırdınız da niye diğer şüphelilerle ilgili kaldırıyorsunuz? İşte oluşturulan şey budur. Gizli hedef İstanbul Barosu ve benimdir.

Soruşturma savcısı bu iddianameyi inanarak yazmamış. Temel amaç Fırat Epözdemir’in tutuklanması.

HDK’nin tüzüğüne baktığımda illegal bir yapılanma çıkaramadım. Benim HDK içinde hiçbir görevim olmamıştır. İddianamede HDK Bağcılar ilçe başkanı olduğum söyleniyor.

Ben HDK’nin Bağcılar Başkanı olsaydım derdim ki HDK’nin genel merkezleri, tabelaları, internet sitesi var. Orayı kapatmamışsınız.

HDK’nin yatay örgütlenme olduğu yazıyor. Peki böyle bir durumda ben nasıl başkan oluyorum? Diyorum ya bu iddianameyi hazırlayan savcı inanarak yazmamış.”

Savunma sonra savcı, Epözdemir’in tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme yurtdışı çıkış yasağıyla Fırat Epözdemir’in tahliyesine karar verdi. Duruşma 9 Eylül’e ertelendi.



