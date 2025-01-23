İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir gözaltına alındı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, ‘terör örgütü PKK/KCK’ya soruşturma kapsamında’ gözaltına alındı.

Fırat Epözdemir. Fotoğraf: X

İstanbul başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yürütülen çalışmalarda avukat Fırat Epözdemir’in, örgütün alt yapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğuna ilişkin örgüt arşivinden ele geçirilen veriler bulunduğu tespit edildi.

Epözdemir’in, 2015’te ‘Diren Cizre’ isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait simgelerle fotoğrafı olduğu belirlenen soruşturmada Epözdemir hakkında gözaltı kararı verildi.

Yurt dışından geldiği İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Epözdemir’in evinde ve avukatlık ofisinde arama işlemleri sürüyor.

İstanbul Barosu: İfadeye çağırmak yerine gözaltı hukuka aykırı

Gözaltı kararına ilişkin İstanbul Barosu’nun X hesabından yayınlanan açıklama şöyle:

“Yönetim Kurulu üyemiz Av. Fırat Epözdemir, dört gün önce gittiği Strasbourg’da katıldığı Avrupa Konseyi Savunmanlar toplantısı dönüşünde bugün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştır. İfadeye çağrılmak yerine gözaltı işlemi uygulanması açıkça hukuka aykırı olup, süreç Baromuzca takip edilmektedir.”