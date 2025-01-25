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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir tutuklandı

Terör örgütü soruşturmasından gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir tutuklandı.

Fotoğraf: MLSA

İstanbul başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında gözaltına alınan Epözdemir’in örgütün alt yapılanması olduğu iddia edilen HDK mensubu olduğu öne sürülmüştü.


2015’te ‘Diren Cizre’ isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait bez parçasıyla fotoğrafı olduğu ileri sürülen avukat Epözdemir, savcılık ifadesinin ardından ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Epözdemir’in Cizre’de terör örgütü lehine faaliyette bulunduğu, örgütün alt yapılanması olduğu iddia edilen HDK’da Bağcılar başkanlığı yaptığı belirtildi.

Hakimlik, Epözdemir’in tutuklanmasına karar verdi.

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