Avrupa'ya sığınma talebi azalıyor: Türkiye'den 56 bin başvuru

Avrupa’ya sığınma başvurusu sayısı 2024’te yüzde 11 düştü. Türkiye’den gelen başvuruysa 56 bin kişi.

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DW Türkçe’nin haberine göre Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke ve Norveç’le İsviçre’ye sığınma başvuruları yüzde 11 azaldı. AB iltica kurumu rakamlarına göre toplam 1 milyon 14 bin kişi başvurdu.

En fazla başvuru yapılan ülkeler şöyle:

Almanya: 237 bin kişi

İspanya, İtalya ve Fransa: 160 biner kişi

Kıbrıs’la Yunanistan’sa nüfuslarına oranla en fazla başvuru gelen ülkeler oldu. İki ülkeye de 140 kişiye bir sığınma başvurusu düştü.

En fazla başvuruysa şu ülke vatandaşlarından geldi:

Suriye: 151 bin kişi

Afganistan: 87 bin kişi

Venezuela: 74 bin kişi

Avrupa Birliği İltica Ajansı’nın (EUAA) verilerine göre 2024’ün ilk altı ayında AB, Norveç ve İsviçre’ye yapılan iltica başvurularında Türkiye 28 bin başvuruyla beşinci sırada yer almıştı.

Türkiye’den 2024’teki toplam başvuru sayısı 56 bin kişi oldu.

‘Geçici koruma’ statüsündeki Ukraynalılar sığınmacı istatistiklerine dahil edilmiyor. Ukraynalı göçmenlerin büyük çoğunluğu Polonya ve Almanya’da bulunuyor.