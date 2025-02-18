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Yaramazlara biraz batar!

BM: 280 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü

Beşar Esad rejiminin devrilmesinden bu yana tahminen 280 bin Suriyeli mültecinin ülkesine döndü.

Fotoğraf: BM

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, X paylaşımında, ülke içinde yerinden edilen 800 binden fazla kişinin evini döndüğünü tahmin ettiklerini belirtti.


Komiser şöyle konuştu:

“Fakat erken iyileşme çabaları daha cesur ve hızlı olmalı. Aksi takdirde insanlar tekrar ayrılacak.”

Grandi, Suriye’de erken toparlanmaya ilişkin adımların da acilen atılması çağrısında bulundu.

Türkiye’den ülkesine dönen Suriyeli sayısı 52 bin 622

Ocakta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Baas rejiminin devrilmesinden sonra 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine döndüğünü duyurmuştu.

Türkiye’de 2 milyon 888 bin 876 Suriyeli bulunduğunu belirten içişleri bakanı şunları söylemişti:

Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptı.

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