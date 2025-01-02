Avrupa’daki haftalık en uzun çalışma süresi Türkiye’de: 44,2 saat

Avrupa’daki en uzun haftalık ortalama çalışma süresi 44,2 saatle Türkiye’de. Avrupa Birliği (AB) ortalamasıysa 36,1 saat.

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Euronews‘ün AB İstatistik Ofisi Eurostat’tan aktardığına göre Avrupalılar haftada ortalama 36 saat çalışıyor. AB ülkelerinin ortalaması 36,1 saat. Türkiye ise 44,2 saatle listenin tepesinde.

Eurostat, haftada 49 ya da daha fazla saat çalışmayı ‘uzun saatler’ olarak ayrı bir kategoride ölçüyor. AB’deki işgücünün yüzde 7.1’i, 49 saatten fazla çalışıyor.

Bu alanda AB ülkeleri içinde Yunanistan yüzde 11,6’yla ilk sırada. Onu yüzde 10,4’le Güney Kıbrıs ve yüzde 10,1 ile Fransa izliyor.

Avrupa’nın tamamındaysa Türkiye, analiz edilen tüm ülkeler arasında yüzde 27,2’yle en tepede. Yani Türkiye’de işgücünün yüzde 27,2’si 49 saatten fazla çalışıyor. Türkiye’yi yüzde 13,8’le İzlanda takip ediyor.

Bu çalışma saatleri genel olarak serbest meslek sahipleri arasında yüzde 30’a yaklaşırken, maaşlı çalışanlardaysa yüzde 3,6.

En uzun çalışma süresi hangi ülkelerde?

Haftalık ortalamada, analiz edilen tüm ülkeler arasında Türkiye’nin ardından gelen ülkelerse 41,7 saatle Sırbistan, 41,4’le Bosna-Hersek ve 39,8’le Yunanistan.

AB ortalamasıysa 36,1 saat.

En uzun çalışma saatleri çoğunlukla kol gücüne dayalı sektörlerde. Tarım, ormancılık ve balıkçılık (41,5 saat), madencilik ve taş ocakçılığı (39,1 saat) ve inşaat (38,9 saat) bu sektörlerin başında geliyor.

Diğer taraftan haftalık ortalama en kısa çalışma süreleri de 32,2 saatle Hollanda, 33,6’yla Avusturya ve 34’le Almanya’da.

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