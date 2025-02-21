Avrupa'da tereyağı krizi

Maliyetler ve üretim yetersizliği nedeniyle tereyağı fiyatlarının arttığı Avrupa’da durum hem tüketiciler hem de ekonomi yönetimleri için krize dönüştü.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tereyağı fiyatları şubatta yıllık ortalama yüzde 30 arttı.

Avrupa’nın en kalabalık ülkesi Almanya’da da Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ocakta tereyağının üretici fiyatındaki yıllık artış yüzde 39,8.

Söz konusu artışlar Avro bölgesinde yüzde 2,5 düzeyindeki ocak enflasyonunun çok üstünde.

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Ayrıca Avrupa’da tereyağı 250 gramlık ambalajlarda satıldığı için tüketiciler çok kullanılan ürünleri sık sık almak zorunda kalıyor ve fiyattaki dalgalanmaları daha çok hissediyor. Bu durum da enflasyon beklentilerini düşürme politikalarına zarar veriyor.

Marketler tereyağı için promosyon düzenliyor

Kıtada tüketiciler tereyağı için tarihin en yüksek fiyatını öderken, süpermarketler indirimli tereyağı için promosyon düzenliyor.

Ayrıca panik alımlarını önlemek için her müşteri için en fazla dört paket tereyağı (her paket 250 gram) limiti var.

Bazı süpermarketlerse tereyağı, havyar gibi lüks ürünlerle birlikte özel güvenlikli raflarda saklanıyor.

Polonya donmuş tereyağı rezervlerini satmaya başladı

Almanya’nın komşusu Polonya’daysa tereyağı fiyatları siyasetin gündeminde.

Fiyatları dengelemek isteyen Polonya hükümeti, Aralık 2024’te stratejik tereyağı rezervinden 1102 tonun serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Polonya Stratejik Rezervler Ajansı da tuzsuz dondurulmuş tereyağını işletmelere kilosu 7 dolardan (yaklaşık 255 lira) satılacağını duyurmuştu.

Geçen yıl AB’deki inek sayısı 20 milyonun altına düşerken, Hollanda ve İrlanda gibi önemli süt ve tereyağı endüstrisine sahip ülkelerde de tarım politikası konusunu tartışıyor.