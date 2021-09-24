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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa’da marihuana tüketimi son 10 yılda yüzde 30’a yakın arttı

Avrupa’da marihuana tüketimi son 10 yılda belirgin şekilde artış gösterdi. Her iki AB ülkesinden birinde her gün marihuana tüketenlerin oranı yüzde 20’yı aşmış durumda.

Fotoğraf: Reuters

Hamburg-Eppendorf Üniversite Kliniği (UKE) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupa’da marihuana tüketimi son 10 yılda yüzde 27 arttı.


Aşırı ya da sorunlu marihuana tüketimi nedeniyle tıbbi tedavi görmek zorunda kalanların oranı da bu dönemde yüzde 30 oranında yükseldi.

Araştırmaya göre 2010-2019 arası dönemde Avrupa’da marihuana tüketimi, 15 ile 64 yaş arası grupta yüzde 3,1’den yüzde 3,9’a çıktı. En fazla artışın yaşandığı yaş grubu ise 35-64.

Son bir ay içinde her gün ya da neredeyse her gün marihuana tükettiğini belirtenlerin oranı ise her iki Avrupa ülkesinden birinde yüzde 20’yi aşıyor.

Marihuananın ana uyuşturucu maddesi olan THC’nin de 10 yıllık dönemde arttığı araştırmada ortaya çıkan bir başka sonuç.

Araştırmacılara göre tüketici için marihuana içindeki THC maddesinin artmasıyla aynı oranda sağlık riskleri de artıyor.

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