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Yaramazlara biraz batar!

Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir diken kişi gözaltında

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir bitkisi eken Ç.G. ve babası G.G. gözaltına alındı. Baba-oğulun evinde de uyuşturucu bulundu.

Fotoğraf: DHA

Yukarıyenice köyünün mezarlığında, 12 Temmuz’da karı-kocaya ait iki mezarın üzerine ekili kenevir görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Mezarların üzerinde 26 kök kenevir olduğunu tespit eden ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


29 yaşındaki Ç.G.’nin anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir ektiği saptandı. Ç.G.’nin 56 yaşındaki babası G.G. ile yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, 587 gram metamfetamin, 54 gram marihuana, 62 kök kenevir bitkisi ve bir hassas terazi buldu.

Baba-oğul, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

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