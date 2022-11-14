Avrupa’da kış, normalden daha sıcak geçecek

Hava tahmincileri, Avrupa’nın yıl sonundan önce soğuk bir hava patlamasıyla karşılaşmasını, buna rağmen genel olarak bu kışın ortalamadan daha sıcak geçeceğini söyledi.

Kış sıcaklıkları, ısınma maliyetlerinin rekor seviyelere ulaşacağından endişe duyan vatandaşlar ve enerji krizi nedeniyle Avrupalı ​​politikacılar için önemli olacak.

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Avrupa Orta Menzilli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) için mevsimsel tahminler üreten Copernicus İklim Değişikliği Servisi direktörü Carlo Buontempo, “Kışın normalden daha sıcak geçtiğini görüyoruz” dedi.

Buontempo, “Yine de, Avrupa’da bir soğuk hava patlamasıyla karşılaşabilir. Bu, kasımda daha olası görünüyordu, ama şimdi aralıkta belirgin bir soğuk olasılık var” dedi.

Enerji uzmanları, Avrupa’nın bu kış, Rusya’nın gaz kesintilerine dayanabilmesini öngörüyor.

Avrupalı devletler, stratejik gaz rezervlerini neredeyse doldurdu ve tüketicilerden tüketimlerini azaltmalarını talep ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle, Rus doğalgazına bağımlı Avrupa, enerji tedarikinde sorunlar yaşamaya ve alternatiflere yönelmeye başlamıştı.