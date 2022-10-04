Avrupa Parlamentosu, tek tip şarj aleti kararını onayladı

Avrupa Parlamentosu, 2024 yılına kadar Avrupa Birliği’nde (AB) tüm cep telefonlarının, tabletlerin ve fotoğraf makinalarının tek tip şarj girişine sahip olmasını sağlayacak kuralı onayladı.

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Küresel bazda bir ilke imza atan parlamento kararının, Lightning şarj girişi kullanan iPhone üreticisi Apple’ı rakiplerinden daha fazla etkilemesi bekleniyor.

AB kurumları tarafından daha önce alınan kararı onayan parlamento oylaması, Android telefonlarda kullanılan USB-C girişlerini AB standardı haline getirerek Apple’ı iPhone ve diğer cihazlarındaki girişleri değiştirmeye zorlayacak.

Avrupa’nın başlıca elektronik ürün tedarikçilerinden Apple’ı rakiplerine göre daha çok etkilemesi beklenen yeni kural, müşterileri, USB-C girişi olmayan eski ürünler yerine yeni çıkan Apple cihazlarını almaya teşvik ederek şirkete fayda da sağlayabilir. Kural, e-kitap okuyucuları ve kablosuz kulaklıklar gibi başka cihazları da kapsadığından Samsung’u da etkileyebilir.

iPhone ve Android kullanıcılarının farklı şarj cihazları kullanma zorunluluğuna yönelik şikayetlerinden ötürü Brüksel, 10 yıldan uzun süredir ortak şarj girişi kullanılması konusunda ısrar ediyordu.

Parlamento üyeleri kararı 602 lehte, 13 aleythe oyla onayladı.

Avrupa Komisyonu, yeni kuralın tüketicilere 250 milyon euro tasarruf sağlayacağını belirtmişti. Kararla tüketicilere kullanım kolaylığının yanı sıra, daha az elektronik atık üretilmesi amaçlanıyor.

Nisanda, parlamento, değişiklikler sonucu tek tip şarj önerisini kabul etmişti. Şimdiyse kural, resmen onaylandı.