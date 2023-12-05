Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa’da yaklaşan kış tatili döneminde ‘yüksek terör saldırısı riski’ bulunduğunu söyledi.

Johansson, AB ülkelerinin içişleri bakanlarının bu yılki son rutin toplantısının ardından konuştu.

AA’nın haberine göre Johansson, 13 Ekim’de Fransa’nın Arras kentinde, 16 Ekim’de Belçika’nın başkenti Brüksel’de, son olarak 3 Aralık’ta Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen saldırılara dikkat çekti.

Johansson, Ortadoğu’daki gelişmelerin yansıması olarak, Avrupa’da Noel ve yılbaşı nedeniyle yaklaşan tatil döneminin terör saldırıları açısından büyük risk arz ettiğini söyledi.

“Terör tehdidi gerçek. Beni en fazla endişelendiren şey; İslamofobi ve anti-semitizmin yükselmesi ve kutuplaşma” diyen Johansson, birçok ülkenin halihazırda terör alarm seviyesini yükselttiğini ifade etti.