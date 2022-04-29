Avro Bölgesi’nde enflasyon zirve yaptı

Avro Bölgesi’nde nisanda yıllık enflasyon yüzde 7,5’le kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı.

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Avro Bölgesi’nde enflasyon martta yüzde 7,4 olarak kaydedilmişti.

Nisanda enflasyona en ciddi katkı yine Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle enerjiden. Yıllık enerji enflasyonu şu an yüzde 38’e kadar ulaşmış durumda.

Enerjiyi yüzde 6,4’le gıda, alkol ve tütün ürünleri izliyor.

Enflasyon nisan ayında Almanya’da yüzde 7,8, Fransa’da yüzde 5,4, İspanya’da yüzde 8,3, İtalya’da yüzde 6,6, Belçika’da yüzde 9,3, Yunanistan’da yüzde 9,4, Slovakya’da yüzde 10,9, Hollanda’da yüzde 11,2, Letonya’da yüzde 13,2, Litvanya’da yüzde 16,6 ve Estonya’da yüzde 19 seviyesinde ölçüldü.