Almanya’da enflasyon son 41 yılın zirvesinde

Almanya’da nisan enflasyonu yüzde 7,4’le 1981’den beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
Ülkede geçen ay enflasyon yüzde 7,3 olarak ölçülmüştü.
Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ölçülen enflasyonsa yüzde 7,7 ile ortalamanın üstünde.
Alt kalemlere bakıldığında Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle en fazla artışın görüldüğü grup yüzde 35,3’le enerji.
Söz konusu ayda yine savaş etkisiyle gıda enflasyonuysa yıllık yüzde 8,5’e kadar çıktı.
Yeni zirve: TÜİK’e göre martta yıllık enflasyon yüzde 61,14 oldu
ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesinde