Almanya’da enflasyon son 41 yılın zirvesinde

Almanya’da nisan enflasyonu yüzde 7,4’le 1981’den beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

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Ülkede geçen ay enflasyon yüzde 7,3 olarak ölçülmüştü.

Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ölçülen enflasyonsa yüzde 7,7 ile ortalamanın üstünde.

Alt kalemlere bakıldığında Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle en fazla artışın görüldüğü grup yüzde 35,3’le enerji.

Söz konusu ayda yine savaş etkisiyle gıda enflasyonuysa yıllık yüzde 8,5’e kadar çıktı.