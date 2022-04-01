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Yaramazlara biraz batar!

Avro bölgesinde enflasyon yüzde 7,5’e fırladı


Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte avro bölgesindeki enflasyon martta yüzde 5,9’dan 7,5’e fırladı. Aylık bazda artış yüzde 2,5’ten fazla.

Fotoğraf: Pixabay

Martta beklenti yıllık yüzde 6,7, aylık 1,8’di.


Çekirdek enflasyon da yüzde 2,7’den yüzde 3’e yükseldi.

Enflasyondaki sert yükselişte Rusya’nın geçen ay Ukrayna’ya girmesinin ardından hızla artan petrol ve doğalgaz fiyatları ana unsur.

Yükselişle birlikte Avrupa Merkez Bankası’ndan beklenen faiz artışları da öne geliyor.

Bankanın yıl sonuna kadar bir veya iki kez faiz artırarak uzun süredir devam eden negatif faiz politikasına son vermesi bekleniyor.

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