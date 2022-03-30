Almanya’da enflasyon Rusya-Ukrayna savaşıyla sert yükseldi

Almanya’da geçen ay yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüzde 7,3’e fırladı.
Rakam 1981’den bu yana görülen en yüksek seviye.
Rusya’nın geçen ay Ukrayna’yı işgali sonrası petrol ve doğalgaz fiyatları önemli miktarda artmıştı.
Almanya, 7,3’lük oranı en son 1981’de İran-Irak savaşı sırasında petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak görmüştü.
Ülkede martta enflasyondaki aylık bazda yükseliş yüzde 2,5.
Mart ayı itibarıyla yıllık bazda enerji tarafında ortaya çıkan enflasyon yüzde 29,5 olurken gıda enflasyonu 6,2.