‘Avatar: Suyun Yolu’ Disney+’a geliyor

Avatar serisinin devam filmi ‘Avatar: Suyun Yolu’, 7 Haziran’da Disney+ kataloğuna eklenecek.

James Cameron’ın 13 yıl aradan sonra çektiği serinin ikinci filmi ‘Avatar: Suyun Yolu’ dünya çapında box office listelerinde yaklaşık 2.32 milyar dolarla tüm zamanların en çok hasılat elde eden üçüncü filmi olmuştu.

Serinin ikinci filmini beyazperdede izleyememiş olanlar veya yeniden izlemek isteyenler için bekleyiş bitiyor. Film, 7 Haziran’dan itibaren sadece Disney+‘ta izleyicilerle buluşuyor.

Öte yandan filmin oyuncuları, yönetmeni ve kamera arkası ekibinin yer aldığı özel bir içerikte platforma eklenecek.

İlk filmin 10 yıl sonrasında geçen Avatar: Suyun Yolu’nda Sully Ailesi’nin (Jake, Neytiri ve çocukları) hikayesi, karşılaştıkları sorunları, birbirlerine korumak uğruna yapabilecekleri ve hayatta kalma savaşları anlatılıyor.