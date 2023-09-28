ATV ‘Bergen’i sansürledi, başrolü özür diledi

Televizyonda ilk kez ATV ekranlarında yayınlanan ‘Bergen’ filminin bazı sahneleri sansürlenince, başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah izleyicilerden “Çok utandım” diyerek özür diledi.

Eşi Halis Serbest tarafından vurularak öldürülen şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan ve Farah Zeynep Abdullah’un başrolü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı ‘Bergen‘ 2022’de vizyona girmiş, gişe rekorları kırmıştı.

Vizyondan sonra Prime Video’da izleyiciyle buluşan Bergen, dün televizyonda ilk kez ATV ekranlarında yayınlandı.

Filmi daha önce vizyonda ya da platformda izleyen kullanıcılar Twitter’dan bazı sahnelerin sansürlendiğini yazdı. Filmde geçen “Adetim gecikti” cümlesinin biplendiği, hamam sahnesinin kesildiği belirtildi.

Bergen’e hayat veren Farah Zeynep Abdullah, kullanıcılardan gelen sansür eleştirilerine ilk başta şaşırsa da daha sonra sansüre tepki gösterdi.

Twitter hesabından ATV ve RTÜK’ü etiketleyerek tavrını koyan Abdullah, sansürden dolayı izleyicilerden kendi adına özür diledi:

“Televizyonda çatır çutur millet birbirini vursun, sen git ADET kelimesini kes, İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ı kes, dans sahnelerini gösterme, hamamda da sırtı mı sansürlemişler dediniz? slsspsps Of diyecek söz yok, çok utandım, ben özür dilerim izleyenlerden bu saçma sansürlerden dolayı, Prime’da olması lazım hala, yoksa da dizipalda her şekil vardır.”

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