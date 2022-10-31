Atınızın da bir çift spor ayakkabısı olmasın mı? Pardon iki çift!

Atın ayak bileği ve toynakları dikkate alınarak tasarlanan sneaker bir bağış kampanyasında satılacak. Ancak 1000 doları (18 bin 661 TL) gözden çıkaran sahipler de atlarına bu ayakkabılardan alabilecek.

Hayır, Nike henüz at ayakkabısı üretmiyor. Fotoğraflar: VisitLex

CNN’de yer alan habere göre, tasarımcı Marcus Floyd, ABD’de ‘atların başkenti’ olarak bilinen Lexington şehrinin turizm ajansı VisitLex‘le işbirliği çerçevesinde at spor ayakkabısı için prototip hazırladı.

Sneaker tasarımı ve modifikasyonu konusunda deneyimli Floyd, bir bağış kampanyası için spor ayakkabı satın alıp atlara göre modifiye ettiğini, her bir ayakkabı setinin yapımının yaklaşık 17 saat sürdüğünü söyledi.

İlk ayakkabı 12 Kasım’da Sneaker Ball adlı bağış kampanyasında satılmak üzere hazırlanıyor. Ancak ayakkabıları atına giydirmek isteyenler Floyd’un kurduğu Horse Kicks’ten sipariş verebilecek. Hemen söyleyelim, fiyatlar 1000 doların üzerinde.