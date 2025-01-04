Atilla Özsever: Emekliler, mevcut iktidarın seçim yoluyla düşürülmesi için kararlı gözüküyorlar

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Tüm Emeklilerin Sendikası, birçok ilde olduğu gibi İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda da bir etkinlik düzenledi. Sendikanın İstanbul Şubeleri Dönem Sözcüsü Mustafa Durna, TÜİK’in sahte enflasyon oranlarına karşılık İstanbul Ticaret Odası ve diğer bağımsız kurumların yaptığı araştırmaya göre gerçek enflasyonun en az yüzde 61 olduğunu söyledi.

Mustafa Durna “TÜİK aracılığıyla ekmeğimizden çalınan paralar sermaye sahiplerine, dolar milyonerlerine gidiyor. Bize reva görülen yüzde 15 zammı kabul etmiyoruz. Emekliler, yerel seçimlerde AKP iktidarına sarı kart göstermişti, artık şimdi de kırmızı kart gösteriyoruz” dedi.

Sendika sözcüsü Mustafa Durna, ortalama ev kirasının 20 bin lira olduğu bir yerde 14-15 bin lira ile geçinmenin mümkün olmadığını, örgütlü mücadeleyle haklarını söke, söke almaya devam edeceklerini belirtti.

Emekliler de “Evlerimizi ısıtamazsak sokakları ısıtacağız”, “Saraya değil, emekliye bütçe”, “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Sendika hakkımız, söke, söke alırız” sloganlarını attılar.

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Daha sonra kurulan ‘Serbest Kürsü’de emekliler tek, tek söz alıp görüşlerini açıkladılar. Bir emekli “Halkı dinle, imanla kandırdılar. Artık uyanalım. Hakkımızı arayalım. Bu iktidara sandıkta son verelim” diye konuştu.

Bu arada etkinlikteki bir pankartta “Emekliye din, iman, Saraya han, hamam” yazıları da dikkati çekiyordu.

Yine bir başka emekli de, geçim koşullarının zorluğunu ifade ederek “AKP gitmeden bu ülkeye huzur gelmez” dedi. Emekliler, mevcut iktidarın seçim yoluyla düşürülmesi için kararlı gözüküyorlar…