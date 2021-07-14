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Yaramazlara biraz batar!

Atılım Murat: Hem TL’ye, hem de bize dinginlik gerekiyor

Türkiye ekonomisinde hangi sektöre bakılırsa, kur kaynaklı maliyet baskısı görülür. Kurlardaki yükseliş eğiliminin kırılması elzemdir. Açılmanın etkisiyle, ekonomik aktivite canlanıyor. ABD’de enflasyon beklentilerinin gerilemesiyle düşen piyasa faizleri, TL gibi gelişen ülke paralarına alan açıyor. Merkez yarın şahin bir duruş sergileyerek, faizi gerekirse artırabileceğinin sinyalini vermelidir. Hem TL’ye, hem de bize dinginlik gerekiyor.

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Taliban’dan Türkiye’ye uyarı: Çekilin

ABD ve NATO güçlerinin çekilmesiyle Afganistan’da güç kazanmaya devam eden Taliban, Türkiye’nin de diğer yabancı güçler gibi ülkeden çekilmesini talep ederek aksi takdirde ‘işgalci’ muamelesi göreceğini açıkladı. Taliban Ankara’yı sözünde durmamakla suçladı.