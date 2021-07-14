Atılım Murat: Hem TL’ye, hem de bize dinginlik gerekiyor

Türkiye ekonomisinde hangi sektöre bakılırsa, kur kaynaklı maliyet baskısı görülür. Kurlardaki yükseliş eğiliminin kırılması elzemdir. Açılmanın etkisiyle, ekonomik aktivite canlanıyor. ABD’de enflasyon beklentilerinin gerilemesiyle düşen piyasa faizleri, TL gibi gelişen ülke paralarına alan açıyor. Merkez yarın şahin bir duruş sergileyerek, faizi gerekirse artırabileceğinin sinyalini vermelidir. Hem TL’ye, hem de bize dinginlik gerekiyor.
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Taliban’dan Türkiye’ye uyarı: Çekilin
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Camide dokuz yaşındaki çocuğu döven müezzine çifte soruşturma
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