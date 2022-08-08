Atık getir, kuzu kazan

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarımı teşvik için kadın çiftçilerle gerçekleştirdiği Tarlada Sıfır Atık projesiyle, atık getirene kuzu hediye ediyor.

AA’nın aktardığına göre; Belediye, Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile ‘Önder Kadın Çiftçilerle Tarlada Sıfır Atık’ projesini başlattı. Kooperatif bünyesinde bulunan 13 köyde hayata geçirilen proje kapsamında, tarladan 5 tondan fazla zirai ve tarımsal atık toplayan 10 kadın çiftçiye birer Balıkesir kuzusu hediye edildi.

Projeyle, tohumun tarlaya düştüğü andan hasada kadar geçen süre içerisinde açığa çıkan plastik ve kullanılmış zirai ilaç ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılarak, doğaya verdiği zararın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Her 500 kilogram zirai ve tarımsal atık toplayan kooperatif üyesine 1 toklu kuzu hediye edilerek, atıkların toplanması teşvik ediliyor.

Gönen ilçesine bağlı 13 köyde uygulanan ve kadın çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği projenin yaygınlaştırılması planlanıyor.