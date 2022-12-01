Athena, Grup Yorum’un marşını yeniden yorumladı

Türk rock müzik grubu Athena, Grup Yorum’un ‘Haklıyız Kazanacağız’ marşını yeniden yorumladı. Şarkı, yarın tüm dijital müzik platformlarında yayımlanacak.

Türkiye’deki rock müziğe son 20 yılda damgasını vuran en önemli gruplardan Athena, 2 Aralık Cuma günü çıkaracak yeni şarkısını Twitter’dan duyurdu.

Grubun sosyal medya hesaplarından “‘Haklıyız Kazanacağız’ Bu Cuma tüm dijital platformlarda!” notuyla yayınlanan videoya göre Athena, Grup Yorum’un ‘Haklıyız Kazanacağız’ marşını yeniden yorumladı.

“Haklıyız Kazanacağız” Bu Cuma tüm dijital platformlarda!💥💥 pic.twitter.com/j4CNtl4gIV — Athena (@athena_official) November 30, 2022

‘Haklıyız Kazanacağız’ eseri, ilk olarak Grup Yorum’un 1989 yılında çıkardığı Cemo albümünde ‘Mehmet’ isimli parçanın içinde yer aldı. Ardından 1997 yılında çıkan ‘Marşlarımız’ albümünde ayrı bir marş olarak yer aldı.