Atçılığa ‘VAR’ sistemi geliyor

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, futbolda uygulanan VAR sisteminin atçılığa da geleceğini söyledi.

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TJK TV’de sezonun bitmesinin ardından Kocaeli Kartepe Hipodromu’nu yeni tribününe kavuşturmak için çalışmaların başlatıldığını belirten Adalı, VAR uygulamasına ilişkin şöyle konuştu:

* Yurtdışındaki danışman ve bakanlıklarımızla hem handikaperler hem de mali komiserlerle ilgili ciddi bir çalışma halindeyiz. Futboldan yola çıkarak VAR sistemine değineyim.

* Kararları standart hale getirmemiz lazım ki yurt dışında Türk atçılığını tanıtalım, yurt dışına açalım, oralardan gelir elde edelim. Bir müddet sonra bu standardı sağlamazsak adam oynamaz. Onun için bugünkü yönetim kurulunda da isimleri belirledik, hızlı bir şekilde yapacağız.

* Planımızı, programımızı bu VAR sistemine direkt bir yabancı hakem koyarak öyle başlayacağız. Şu anda yurtdışında uygulanan yerler var. Kaliteli bir atçılık yapmak istiyorsak, hedefimiz dünya atçılığında üst taraflarda yer elde etmekse başından planı, programı yapıp o şekilde başlamak istiyoruz.

* Yurtdışından izleyenlere güven verecek bir ortam olması lazım. İstanbul’da bir VAR merkezi yapacağız. Buradaki ekip mali komiserlerle diyalog halinde olacak. Bir protesto çekildiği zaman görüş bildirecek ya da bir karar vermeden önce ‘şu kısmı bir seyredin’ şeklinde uyaracak.

* Yarışseverin hakkını korumuş hale geleceğiz. Kamera sistemleri haricinde sabit noktalara konacak kameralar var. Onların yatırımı ve hesabı yapılıyor. İnşallah görev süremiz sonunda bitirmiş oluruz.

Toplam yarış ikramiyesini 2025’te yüzde 82,5’luk artışla 7,3 milyar liraya çıkaracaklarını söyleyen Adalı, at sahipleri primlerinin de 5 puan artışla yüzde 20’ye yükseltileceğini duyurdu.