At yarışlarının ‘derbisi’ Gazi Koşusu’nu ‘Secret Power’ kazandı

İki yıldır seyircisiz düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl yine eski festival havasına büründü.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu’nun 96’ncısı, bugün İstanbul’da yapıldı. Yarışı Emrah Karamazı’nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım’ın yaptığı ‘Secret Power’ isimli safkan kazandı.

Veliefendi Hipodromu’ndaki 2 bin 400 metre mesafeli yarışa 19’u erkek, üçü dişi olmak üzere toplam 22 at katıldı.

‘At yarışlarının derbisi’

Pandemi nedeniyle son iki yılda seyircisiz gerçekleştirilen Gazi Koşusu, bu sene yeniden yarışseverlere kapılarını açtı.

Ali Muhiddin Hacıbekir’in ‘Neriman’ isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu’yla başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, ‘Türkiye’deki at yarışçılığının derbisi’ olarak tanımlanıyor.