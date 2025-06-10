Atayman'dan adalet bakanına: Bu yargılama değil açık bir cezalandırma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanan ve Afyonkarahisar’a sevk edilen İBB Medya A.Ş. eski genel müdürü Dr. İpek Elif Atayman, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslendi: “Bileklerim kelepçeden mor, yerde yatıyorum. Bu yargılama değil şiddet ve açık bir cezalandırma.”

Dr. İpek Elif Atayman.

19 Mart’ta tutuklanan Atayman, Afyonkarahisar’daki bir cezaevine sevk edilmiş, ailesi ve avukatları sevkten büyük uğraşlar sonunda haberdar olabilmişti.

Dün Atayman’ın oğlu Efe Çakır sosyal medyadan şöyle yazmıştı: “Sürüldüğü afyon cezaevinde beş gündür yerde yatıyor. Devletine milletine maddi ve manevi hiçbir yanlışı olmayan sicili tertemiz bir insana yapılan bu insanlık dışı hareket kabul edilemez.”

Atayman da bugün ‘cezaevlerinde bulunan herkesin insan onuruna yakışır, hukuk devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele gördüğünü’ öne süren bakan Tunç’a seslendi:

“Afyon’a sevkle en somut halini alan fiziki ve psikolojik şiddet, yaşanan süreci paylaşmayı gerekli kıldı. 72 gün hücrede, ardından beş gün koğuşta tutuldum.

Sonra bir parça ekmekle, 7,5 saat bileklerim kelepçeli halde, bir metrekarelik zırhlı bir kabinin içinde Afyon’a sevk edildim.

Bileklerim kelepçeden mor. Burada yerde yatıyorum. Eşyam çöp torbasında. Haftada sadece bir kez, 10 dakikalık görüşme hakkım var. Bu bir yargılama değil, şiddet ve açık bir cezalandırmadır.

MASAK kaydım yok, HTS kaydım yok, şüpheli mal varlığım yok. 20 aylık genel müdürlük dönemine dair tüm belgeler yargıda; tek bir yasadışı, mevzuat dışı hizmetim yok. Aksi yönde bir soru da sorulmadı. Benden istenen nedir, hangi gerekçeyle bu muameleye maruz kaldığımı anlamıyorum.

Sayın adalet bakanı ‘Tutuklular devletimize emanettir’ diyordunuz; böyle mi sahip çıkılıyor? Bu fiziki ve psikolojik şiddete, bu işkenceye son verin. Tüm bu gerçeklere rağmen ‘Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller’ var deniyorsa, tutuksuz yargılayın!

‘Haklarım engelleniyor’

Afyonkarahisar’a ulaşım en hızlı altı saat sürüyor. En yakın havalimanı 60 kilometre uzaklıkta. Ailem yaşlı insanlar. Güvenlik ve sağlık haklarım ihlal ediliyor, ziyaret ve savunma hakkım fiilen engelleniyor; kişilik haklarım ve masumiyet karinesi çiğneniyor.

Bu sevk ile yalnızlaştırılarak sosyal bağlarımdan koparılıyorum. Bulunduğum koşulları hak edecek hiçbir davranışım olmadı. Bugüne dek devlete ve millete zarar verecek tek bir eylemim olmadı.”

Ailesi: Adalet istiyoruz

Atayman’ın ailesiyse yaşananların ‘açık bir cezalandırma’ya dönüştüğünü ifade etti:

“Elif ortada suçlama olmaksızın hücre, koğuş ve cezaevi değişikliğiyle oradan oraya savruluyor. Bu ceza değilse nedir? Uygulamalar ne hukukidir ne vicdanidir.

Biz sadece adalet istiyoruz. Elif’i serbest bırakın, tutuksuz yargılayın.”



