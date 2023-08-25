‘Atatürk’ filminden ilk fragman

Aras Bulut İynemli, başrolünde yer aldığı ‘Atatürk’ filminden ilk fragmanı paylaştı. Filmin birinci bölümü 3 Kasım’da vizyona girecek.

Disney+’ın yayınlamaktan vazgeçmesiyle tartışma yaratan ‘Atatürk’ dizisinin film olarak izleyiciyle buluşacağı açıklanmıştı.

Filmin TV versiyonu 29 Ekim’de FOX’ta ekranlara gelecek. Bölümlere ayrılan filmin ilk bölümü 3 Kasım’da Türkiye ve tüm dünyada sinemalarda vizyona girecek.

İkinci bölümün ise Ocak 2024’te gösterime girmesi bekleniyor.

Filmde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Aras Bulut İynemli, ilk fragmanı Twitter’dan yazdığı şu notla paylaştı:

“1881’de doğdu… İlelebet yaşayacak… En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi… Biz bir film yaptık; Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman ATATÜRK”

1881’de doğdu… İlelebet yaşayacak… En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi… Biz bir film yaptık; Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi… pic.twitter.com/tQBDnQSWcg — Aras Bulut İYNEMLİ (@Aras_B_iynemli) August 25, 2023

Yapımını Lanistar Medya, yapımcılığını Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu’nun üstlendiği dizinin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin.