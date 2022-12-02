Ataşehir Belediyesi çalışanlarından iş bırakma eylemi

İstanbul’da Ataşehir Belediyesi çalışanları, sözleşme farklarının iki aydır ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

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Ataşehir Belediyesi önünde toplanan çalışanlar adına konuşan DİSK işçi temsilcisi Özer Değirmenci, beş aylık sözleşme farklarının iki aydır ödenmediğini, kendilerine açıklama olarak “Şu an para yok, ödeyemiyoruz” dendiğini söyledi.

Değirmenci, konuşmanın devamında “Paramız ödenene kadar eyleme devam kararı aldık. Bu ayın 11’inde farkların yatacağını söylüyorlar. O da pazar gününe denk geliyor” dedi.

Çalışanlar, iş bırakma eylemi için belediye önünde toplanmaya devam ediyor.