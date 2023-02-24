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Yaramazlara biraz batar!

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda açık bulunan Personel Genel Müdürlüğü’ne Engin Demir, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü’ne Şemseddin Yalçın, Personel Genel Müdür Yardımcılığı’na Bülent Erdem, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Hamza Gökhan Eryılmaz atandı.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda açık bulunan iş müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Burak Kaygısız, Musa Gezer ve Kurtuluş Öner’in atamaları yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu görevinden alınırken, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Sezayi Köse, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığı’na Fatma Toru, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Selma Tosun atandı.

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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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