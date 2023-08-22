Atama bekleyen öğretmen intihar etti

Kocaeli Körfez’de yaşayan 23 yaşındaki öğretmen Aziz Alptekin intihar etti.

Fotoğraf: Özgür Kocaeli

Özgür Kocaeli’nden Binali Aslan’ın haberine göre olay, Körfez Hacıosman Mahallesi Babalı Sokak’ta meydana geldi.

Edebiyat öğretmeni olan ve atama bekleyen, bu sırada da özel dersler vererek hayatını sürdürmeye çalışan Aziz Alptekin, iddiaya göre geçen hafta intihar girişiminde bulundu.

Aziz Alptekin bu sabah da odasına girip çıkmadı. Genç öğretmenin odasından çıkmamasından şüphelenen ablası odaya girdi.

Ablasının ipi keserek kurtardığı genç öğretmen eve çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.