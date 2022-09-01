ASO başkanı: Bankalar faiz üst limitine uymuyor

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, bankaların ticari krediler için belirlenen üst limite uymadıklarını dile getirdi.

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Merkez Bankası ağustostaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan indirmiş, daha sonra da kredi-politika faizi arasındaki makası azaltacak makroihtiyati tedbirleri de açıklamıştı. Buna göre bankalar verecekleri ticari kredilerde faiz oranlarına getirilen katsayıya bağlı olarak menkul kıymet tesis edecek. Ticari kredi faizi yüzde 22,85’i aşan krediler için yüzde 20, yüzde 29,38’i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90’ı kadar menkul kıymet tesis edilecek.

Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Özdebir, dünkü toplantıda ticari krediler için üst limit getirilmesine rağmen bankaların bu faiz oranlarından reel sektörü fonlamadığını bildirdi.

Dünya’nın haberine göre küresel ekonomilerde enflasyonu düşürmek için uygulanan sıkı para politikası kapsamında artan faiz oranının enflasyonu düşürmediği bir dönemden geçildiğini belirten Özdebir, bozulan eğilimleri düzeltmek için para politikası veya faiz yerine, bütüncül politika benimsenmesi gerektiğini bildirdi.

Özdebir, küresel durgunluk ve enflasyon seyrinin, Türkiye’nin ihracat kapasiteni daraltırken kur üzerindeki baskıları da artıracağına vurgu yaptı.

Türkiye’de de uygulanan makro ihtiyari politikaların, para politikasının ikamesi değil tamamlayıcısı olduğunu söyleyen Özdebir, “Para politikasında normalleşme olmadan kredi-mevduat arasındaki asimetrinin ortadan kalkması mümkün değildir. Politika faiziyle piyasa faizlerinin birbirinden koptuğu bir süreci yaşıyoruz” dedi.