Aslan balığı avlamak için yarıştılar

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi, biyoçeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amacıyla aslan balığı avlama yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Fotoğraflar: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kızıldeniz’den Süveyş Kanalı aracılığıyla Antalya kıyısına ulaşarak yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren aslan balığıyla mücadele amacıyla yarışma düzenlendi.

Yarışma kapsamında denize açılan katılımcılar, kovacı ve serbest dalış kategorilerinde aslan balığı avladı.

Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü ve Antalya Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinden oluşan jüri değerlendirme yaptı. 60 aslan balığı yakalayan Mevlüt Şahin, Şahin Akman ve Berk Akman’dan oluşan ekip, yakaladıkları 1 kilo 370 gram balıkla ‘en büyük aslan balığı avlama’ kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Avlanan aslan balıkları zehirli diken ve yüzgeçlerinden arındırılıp pişirilerek katılımcılara ikram edildi.

Dikenleri zehirli, eti değil

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy aslan balığının her geçen gün yayılım gösteren istilacı bir tür olduğunu belirterek bu konuda halkı bilinçlendirmek istediklerini söyledi:

“Aslan balığının sadece dikenleri zehirli, eti değil. Bilinçli şekilde dikenleri temizlendiğinde protein değeri yüksek lezzetli bir balık. Bu balığın nasıl temizlendiğini ve tüketildiğini gösteriyoruz. Bu etkinliğin en önemli amacı sofralarımızda bu balığı tüketebileceğimizi vurgulamak. Balıkçılarımız bunu avlayacak vatandaş talep edecek ve tercih edilen bir balık türü haline gelecek.”