Aşıya teşvik için 1 milyon dolar ikramiyeli piyango

ABD’nin Ohio eyaletinde, Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasına yaklaşık üç hafta kala valilik halkı aşıya teşvik için 1 milyon dolar ödüllü piyango düzenliyor.

Fotoğraf: Reuters

Vali Mike DeWine eyalette açık havada maske takma zorunluluğu dahil biçok Covid-19 tedbirinin kaldırılacağı 2 Haziran öncesinde aşı yaptırmakta tereddüt edenleri ikna için her yolu deniyor.

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26 Mayıs’tan itibaren en az bir doz aşı yaptıran yetişkinler beş hafta boyunca her çarşamba çekilişi yapılacak piyangoda 1 milyon dolar kazanma şansı elde edecek.

Bir başka çekilişte ise beş kişi Ohio’daki devlet üniversitelerinde dört yıl tam burs kazanacak. 18 yaş altı Ohiolulara yönelik bu çekiliş ders ücreti, yurt ve kitapları kapsıyor.

Vali çekiliş için gerekli paranın federal salgın yardım paketinden kullanılacağını belirtti.

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Vali bu çılgın teşvik projesini açıklamasının ardından şunları söyledi: “Biliyorum bazıları bana ‘deli’ diyecek, milyon dolarlık çekiliş fikrinin israf olduğunu söyleyecek. Ancak asıl israf aşı olduğu halde Covid-19’a kaybedilen candır.”

11 milyon 700 bin nüfuslu Ohio’da günlük ortalama vaka sayısı iki haftadır düşme eğiliminde. 26 Nisan’da 1522 olan vaka saysı 10 Mayıs’a gelindiğinde 1207’ydi.

12 yaş üstü herkesin aşı olabildiği eyalette nüfusun yaklaşık yüzde 36’sı, yani 4.2 milyondan fazla kişi aşının her iki dozunu da yaptırdı. Ancak aşıya talep son haftalarda azaldı. Nüfusun yaklaşık yüzde 42’si ise aşını en az bir dozunu yaptırdı.