‘Aşıya şüpheyle yaklaşanla işim olmaz’ diyen Sting: Çocuk felcini anımsayacak yaştayım

Britanyalı şarkıcı Sting (69), Covid-19 aşısına şüpheyle yaklaşanlarla ‘işi olmayacağını’ açıkladı.

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ABD’de yayımlanan Los Angeles Times’a konuşan Sting, Covid-19 aşılarını olurken bir an bile tereddüt etmediğini ifade ederek, hastalıkla mücadelede en etkin yolun bilime kulak vermek olduğunun altını çizdi.

Geçmişte çocuk felci salgınına tanık olduğunu belirten Sting, “Ben çocuk felcini hatırlayacak yaştayım. Yaşadığım sokakta oturan çocukların halini anımsıyorum. O hastalık aşıyla çok çabuk bir şekilde ortadan silindi. Bu nedenle aşının etkinliği konusunda tereddüt edenlerle, şüpheyle yaklaşanlarla işim olmaz” dedi.

Eric Clapton, Van Morrison gibi ünlü müzisyenlerin aşının konser alanlarında zorunlu kılınmasına karşı çıkmaları konusunda fikri sorulan Sting, sektörde lider konumundaki isimlerin bu tür tehlikeli açıklamalardan kaçınmaları gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Sting şunları söyledi: “Hepimizin düşüncesi kendimizi bağlar. Ama insanlara, ‘Aşılara güvenmeyin’ demenin tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu nereden çıkıyor? Bilimsel bir dayanağı olduğundan emin değilim.”

Pandemi sürecinin büyük kısmını ABD’nin New York kentinde ve Bahamalar’daki stüdyolarda geçiren ünlü şarkıcı, ‘My Songs’ turnesinin 29 Ekim’de Las Vegas kentindeki konserle başlayacağını anımsatarak, “Herkesin kendisini güvende hissettiği bir ortam olmalı. Umarım aşı oranı o zamana kadar artar. Ben aşıdan yana biriyim bu kesin” ifadelerini kullandı.